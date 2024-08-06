ABD ve AB'den Kosova'daki Sırbistan Postanesi'ne Tepki

ABD ve AB'den Sert Tepki

ABD ile Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyinde bulunan Sırbistan Postanesi'nin (Posta Srbije) 9 şubesinin kapatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın Eylemleri Eleştirildi

ABD'nin Priştine Büyükelçiliği, Kosova hükümetinin tek taraflı ve koordinasyonsuz eylemlerinden dolayı "çok derin bir hayal kırıklığına" uğradığını bildirdi. Açıklamada, "Kosova'nın bu tür eylemleri, hem vatandaşları hem de NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri için daha büyük riskler oluşturmaktadır. Bu durum, bölgesel gerginlikleri gereksiz yere artırmakta ve Kosova’nın uluslararası ortak olarak itibarını sarsmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AB'nin Görüşü

AB de konuya dair açıklamada bulundu ve şubelerin kapatılmasını, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecindeki anlaşmaların ihlali olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Tek taraflı eylemler, Kosovalı Sırpların yaşam şartlarını daha da zorlaştıracaktır. AB, bu konuyu bir sonraki diyalog toplantısının gündemine almayı planlıyor ve taraflardan yapıcı fikirler geliştirmesini bekliyoruz." denildi.

Almanya'dan Uyarı

Almanya'nın Priştine Büyükelçisi Jörn Rohde, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Kosova'nın bu adımlarının diyalog sürecine zarar verdiğini belirtti. Rohde, "Kosova'nın AB üyelik başvurusunun, bu tür olaylar nedeniyle risk altında olduğunu" vurguladı.

Özetle, Kosova'nın kuzeyindeki Sırbistan Postanesi'nin 9 şubesinin kapatılması, uluslararası toplumda olumsuz yankılar uyandırdı ve bölgesel istikrarı tehdit eden adımlar olarak değerlendirildi.