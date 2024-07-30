ABD ve Avrupa'da G3 Sınıfı Jeomanyetik Fırtına Bekleniyor

G3 Sınıfı Jeomanyetik Fırtına Öngörülüyor

ABD ve Avrupa'da G3 sınıfı bir jeomanyetik fırtına meydana gelmesi bekleniyor. Bu fırtınanın ardından Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) gözlemlenebileceği ifade ediliyor.

NOAA Uyarı Verdi

"Space.com" kaynaklı haberlere göre, ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesindeki Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), jeomanyetik fırtına için bir uyarıda bulundu.

SWPC, bugün içerisinde gerçekleşmesi beklenen bu jeomanyetik fırtına sonrasında, özellikle Avrupa ve ABD'nin orta enlemlerinde Aurora Borealis ışık gösterilerinin gözlemlenebileceğini duyurdu.

Fırtına Süresi ve Seviyesi

NOAA'nın açıklamalarına göre, G3 seviyesinde beklenen fırtınanın 1 Ağustos'a kadar sürebileceği ifade ediliyor. G3, NOAA'nın beş seviyelik ölçeğinde dikkate değer bir fırtına seviyesidir.