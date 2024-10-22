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ABD ve BAE, Gazze ile Lübnan'daki Gerilimi Gidermek İçin Görüşme Yapıldı

ABD ve BAE Dışişleri Bakanları, bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:00
ABD ve BAE, Gazze ile Lübnan'daki Gerilimi Gidermek İçin Görüşme Yapıldı

ABD ve BAE Dışişleri Bakanları'nın Görüşmesi

Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonla görüştü. İkili, Gazze Şeridi ve Lübnan bölgesinde artan gerilimlerin azaltılmasına yönelik yürütülen çabaları masaya yatırdı.

Görüşmenin İçeriği

Bakanlar, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin halkına yardım edilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Mavi Hat üzerindeki huzursuzluğun hafifletilmesi için BMMK Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uygun diplomatik çözümleri tartıştılar.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı Nedir?

BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Bu alanın yalnızca Lübnan ordusu ve BM Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

Ancak, Hizbullah 2000 yılından bu yana bu bölgedeki askeri nüfuzunu güçlendirmeye devam ediyor, bu nedenle bölgedeki gerginliklerin çözümü zorlaşıyor.

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