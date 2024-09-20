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ABD ve BM Haiti'deki Güvenlik Destek Misyonunu Görüştü

Blinken ve Guterres, Haiti'nin güvenliği için çok uluslu misyonun dönüşümünü ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:22
ABD ve BM Haiti'deki Güvenlik Destek Misyonunu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile BM Genel Sekreteri Guterres Haiti'yi Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haitideki çok uluslu güvenlik destek misyonunun geleceği için bir araya geldi. Telefon görüşmesinde, Haiti halkına kalıcı bir güvenlik sağlamak adına bu misyonun, BM barışı koruma misyonuna dönüştürülmesi olasılığı tartışıldı.

Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2 Ekim 2023 tarihinde Haiti için onayladığı çok uluslu güvenlik destek misyonunun, yoksulluk ve şiddetin arttığı bu Karayip adasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İlk etapta bir yıllık süreyle faaliyete geçecek olan misyon, Haiti Ulusal Polis gücüne destek vermek ve yerel hükümetle işbirliği içerisinde çalışmak durumunda olacak.

Haiti'deki Şiddet ve Toplumsal Huzursuzluk

Haiti'de son yıllarda derinleşen toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki devrimci lider Jovenel Moise'in suikastı ile birlikte aniden tırmandı. 2021 Ağustos'unda 7,2 büyüklüğündeki deprem, 2200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Bunların yanı sıra, enflasyon, kolera vakaları ve artan kaçırma olayları ülkedeki yaşamı zorlaştırdı. Nisan 2022'den bu yana yaşanan silahlı çatışmalar yüzlerce can aldı ve halkın %40'ı gıda yardımlarına bağımlı durumda. Birleşmiş Milletler raporları, başkent Port-au-Princeteki güvenlik sorunlarının bir savaş ortamındaki seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor.

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