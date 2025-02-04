ABD ve El Salvador'dan Çarpıcı Suçlu Göçmen Anlaşması

ABD ve El Salvador Arasında Suçlu Göçmen Anlaşması

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador hükümetinin "uyruğu fark etmeksizin suçlu göçmenleri" kabul etme kararı aldığını duyurdu. Ayrıca El Salvador'un, "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere tehlikeli Amerikalı suçluları hapishanelerinde barındırmayı" teklif ettiği kaydedildi.

Bukele ve Rubio Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile başkent San Salvador'da yaptığı görüşmenin ardından bu açıklamayı yaptı. Görüşmede "yasa dışı göç dalgası" gibi konuların ele alındığı ifade edildi ve birçok anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ayrıca Bukele, ABD'de bulunan El Salvadorlu "MS-13 çetesi" mensubu yasa dışı göçmenleri geri almayı kabul etti.

Suçlu Göçmenlerin Kabulü

Bukele, Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesi mensupları da dahil olmak üzere "suçlu yasa dışı göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etme ve hapsetme teklifinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Bukele'nin bu teklifinin detaylarına yer verildi.

Rubio'nun Değerlendirmesi

Rubio, bu durumu "eşi benzeri görülmemiş ve olağanüstü bir göç anlaşması" olarak nitelendirerek, iki ülke arasında tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Nükleer İşbirliği Mutabakatı

Aynı zamanda iki ülke arasında sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı. Bukele, anlaşmanın sadece iki ülke arasındaki ilişkilerde değil, tüm Latin Amerika açısından önemli olduğunu belirtti.

Bukele'nin Açıklamaları

Bukele, (Donald Trump) sempatiyi gizlemiyoruz ifadesini kullanarak, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) sağladığı tüm dış yardımların durdurulmasının "doğru bir karar" olduğunu ifade etti. Bukele, bu fonların çoğunun muhalif gruplara ve siyasi gündemi olan sivil toplum kuruluşlarına aktarıldığını belirtti.

Bu konuda yaptığı açıklamada, "Bu sözde yardımın kesilmesi sadece ABD için değil, dünya için de büyük bir zaferdir" şeklinde konuştu.