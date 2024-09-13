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ABD ve Estonya, Dezenformasyonla Mücadelede İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD ve Estonya, bilgi manipülasyonuna karşı işbirliğini artırmak için yeni bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:29
ABD ve Estonya, Dezenformasyonla Mücadelede İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD ve Estonya'dan Dezenformasyonla Mücadele Anlaşması

ABD ve Estonya, yabancı devletlerin bilgi manipülasyonu ile mücadele konusunda işbirliğini güçlendirmek için önemli bir mutabakat zaptı imzaladı.

Litvanya'da Bir Araya Geldiler

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ile Estonya Dışişleri Bakanı Taimar Peterkop Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi. Bu toplantıda, iki ülke arasında bilgi manipülasyonuna karşı işbirliğini artırmayı hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalandı.

Dezenformasyonla Mücadele Vurgusu

Açıklamada, bu anlaşmanın dezenformasyon ve propagandayı içeren yabancı ülkelerin bilgi manipülasyonunun demokrasilere yönelik tehdidinin ortak kabulünü ifade ettiği belirtildi. İki ülke, bu anlaşma aracılığıyla bilgi paylaşımını genişletmeyi ve yabancı dezenformasyonla mücadelede en iyi uygulamaları paylaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Beş Temel Eylem Alanı

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Yabancı Enformasyon Manipülasyonuyla Mücadele Çerçevesi'nin beş temel eylem alanına uygun politikaları geliştirmeyi planladıkları da vurgulandı. Estonya ile birlikte toplamda 21 ülkenin bu çerçeveyi onayladığı kaydedildi.

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