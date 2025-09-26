ABD ve Fas 'Maroc Mantle 2025' Ortak Tatbikatı Kenitra'da Sona Erdi

ABD ile Fas, 7 Eylül'de başlayan ve CBRN tehditlerine odaklanan 'Maroc Mantle 2025' tatbikatını Kenitra'da tamamladı; bölgesel hazırlık güçlendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:11
ABD ve Fas 'Maroc Mantle 2025' Ortak Tatbikatı Kenitra'da Sona Erdi

ABD ve Fas 'Maroc Mantle 2025' Ortak Tatbikatı Kenitra'da Sona Erdi

Tatbikat CBRN müdahalesi, yangınla mücadele ve tıbbi destek üzerine odaklandı

ABD'nin Rabat Büyükelçiliği, Fas Silahlı Kuvvetleri ile 7 Eylül'de başlayan ortak askeri tatbikatın tamamlandığını duyurdu. Açıklama, büyükelçiliğin Meta'ya ait Facebook hesabı üzerinden paylaşıldı.

Tatbikatın Fas'ın batısındaki Kenitra bölgesinde düzenlendiği ve yıllık eğitim programı olan "Maroc Mantle 2025" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Eğitimlerin ana hedefi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (CBRN) afetlere ve tehditlere müdahale yeteneklerini geliştirmekti.

Açıklamada, tatbikat kapsamında ayrıca yangınla mücadele, tıbbi bakım sağlama ve drone teknolojisinin kullanımı gibi unsurların da eğitim programına dahil edildiği vurgulandı.

Büyükelçilik, bu eğitimlerin Fas'ın bölgesel hazırlığını, koordinasyonunu ve insani krizlere müdahaledeki liderliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Hatırlatma olarak, Washington ve Rabat arasındaki askeri iş birliğini artırmayı öngören 10 yıllık anlaşma, eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Fas'a yaptığı ziyaret kapsamında 2 Ekim 2020'de imzalanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı
2
Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor
3
Fidan New York'ta Nijeryalı Mevkidaşı Tuggar ile Türkevi'nde Görüştü
4
Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor
6
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye
7
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı