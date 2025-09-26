ABD ve Fas 'Maroc Mantle 2025' Ortak Tatbikatı Kenitra'da Sona Erdi

Tatbikat CBRN müdahalesi, yangınla mücadele ve tıbbi destek üzerine odaklandı

ABD'nin Rabat Büyükelçiliği, Fas Silahlı Kuvvetleri ile 7 Eylül'de başlayan ortak askeri tatbikatın tamamlandığını duyurdu. Açıklama, büyükelçiliğin Meta'ya ait Facebook hesabı üzerinden paylaşıldı.

Tatbikatın Fas'ın batısındaki Kenitra bölgesinde düzenlendiği ve yıllık eğitim programı olan "Maroc Mantle 2025" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Eğitimlerin ana hedefi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (CBRN) afetlere ve tehditlere müdahale yeteneklerini geliştirmekti.

Açıklamada, tatbikat kapsamında ayrıca yangınla mücadele, tıbbi bakım sağlama ve drone teknolojisinin kullanımı gibi unsurların da eğitim programına dahil edildiği vurgulandı.

Büyükelçilik, bu eğitimlerin Fas'ın bölgesel hazırlığını, koordinasyonunu ve insani krizlere müdahaledeki liderliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Hatırlatma olarak, Washington ve Rabat arasındaki askeri iş birliğini artırmayı öngören 10 yıllık anlaşma, eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Fas'a yaptığı ziyaret kapsamında 2 Ekim 2020'de imzalanmıştı.