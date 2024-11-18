ABD ve Filipinler Gizli Askeri Bilgiler İçin Anlaşma İmzaladı

ABD ve Filipinler Arasında Askeri Bilgi Paylaşım Anlaşması

ABD ve Filipinler, askeri istihbaratın güvenliği konusundaki önemli bir adım atarak, gizli askeri bilgilerin paylaşımını sağlama ve koruma amacıyla bir anlaşma imzaladı. Filipinler Haber Ajansı'na (PNA) göre, bu anlaşma, Filipinler'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Filipinli mevkidaşı Gilberto Teodoro Jr arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında hayata geçti.

Askeri Bilginin Genel Güvenliği Anlaşması

İki ülke arasında imzalanan "Askeri Bilginin Genel Güvenliği Anlaşması", askeri bilgilerin korunması için gerekli çerçeveyi belirliyor. Anlaşmanın ardında Teodoro, Austin'in ABD ve Filipinler arasındaki ortaklığı derinleştirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İnsani Yardım ve Ortak Merkez

Austin, ayrıca Filipinler'e desteklerini yineleyerek, son dönemde ülkeyi vuran tayfunlar nedeniyle 1 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını açıkladı. İki lider, ülkelerin silahlı kuvvetlerinin koordinasyonu için bir merkezin inşaatının temelini de attı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.