ABD ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Ortak Devriye Uçuşu Gerçekleştirdi

1 Şubat'ta Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat düzenledi. Bu gelişmenin ardından, ABD ve Filipinler, aynı bölgede savaş uçaklarıyla ortak devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Filipinler Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Consuelo Castillo, yaptığı basın açıklamasında, ABD ve Filipinler'in üç FA-50 savaş uçağı ve iki B-1 bombardıman uçağı ile Scarborough Sığı çevresinde devriye uçuşu yaptığını duyurdu. Castillo, bu faaliyet sırasında "düşman bir uçağa nasıl müdahalede bulunulacağının simüle edildiğini" belirterek, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki muharebe kabiliyetlerinin güçlendirilmesine odaklanıldığını vurguladı.

Çin'in Askeri Tatbikatı İhtilafı Tırmandırdı

Çin, aynı bölgede yaptığı askeri tatbikat ile deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı bir "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirdiğini bildirmişti. Bu tatbikatla, Çin'in kontrol altında tuttuğu suların ve hava sahasının daha etkin yönetiminin amaçlandığı ifade edilmişti. Scarborough Sığı, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer almakta ve her iki ülke için stratejik bir öneme sahiptir.

Güney Çin Denizi İhtilafında Gerilim

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkeler arasında bağımsızlıkların kazanıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer alıyor. Çin, 1947 yılında yayımladığı haritayla, denizin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddia ederken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu alanda hak iddialarını sürdürmekte. Bu durum, bölgedeki gerilimlerin artmasına neden oluyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusu doğrultusunda verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirtmiştir. Bu karar, bölgedeki gelişmeleri etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.