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ABD ve Fransa'dan Ortak Diplomasi Vurgusu

Blinken ve Barrot, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalara diplomatik çözümler aradı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:52
ABD ve Fransa'dan Ortak Diplomasi Vurgusu

ABD ve Fransa Dışişleri Bakanları Görüştü

Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı, Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği toplantıda, Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların durdurulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin Detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Fransa'nın dışişleri bakanı olan Barrot ile Lübnan'daki mevcut duruma diplomatik bir çözüm bulma gerekliliği üzerinde durdu.

İnsani Yardım ve Esir Takası Üzerine Ortak Vurgular

Görüşmede, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve esir takası konuları ön plana çıktı. Ayrıca, Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımın artırılması gerektiği ifade edildi.

Ukrayna'ya Destek

İki bakan, Ukrayna'ya sağlanan yardımların devam etmesi ve ülkenin bağımsızlığını koruma ile zafere ulaşma çabalarına destek verme konusunda ortak kararlılıklarını dile getirdi.

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