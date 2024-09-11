ABD ve GKRY Arasında Savunma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

ABD ile GKRY Arasında Yeni Bir Savunma Anlaşması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı önemli bir adım atıldı. İki taraf, "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasını imzaladı.

ABD’nin Açıklamaları

ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in güvenliğinin her iki taraf için "hayati önem taşıdığını" belirtti. Açıklama, bölgede karşılaşılan güvenlik zorluklarının, müttefikler arasında savunma ve güvenlik konularında daha yakın bir işbirliğini zorunlu kıldığını vurguladı.

İşbirliği Taahhüdü

ABD ve GKRY'nin, imzalanan anlaşma ile mevcut ve öngörülen uluslararası güvenlik endişelerine yanıt vermek amacıyla işbirliği yapma taahhütlerini yeniden teyit ettikleri ifade edildi. Bu yeni adım, bölgedeki istikrarı artırmayı hedefliyor.