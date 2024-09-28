ABD ve Güney Afrika Arasındaki İşbirliği İleriye Taşınıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Güney Afrika'nın Ortaklığı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti ile kurulan ortaklığın "olağanüstü ve önemli" olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenen bir toplantıda yapıldı.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği ve Gelecek Planları

Bakan Blinken, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu görüşme, iki ülke arasındaki olağanüstü ve önemli ortaklığın bir yansımasıdır. Hem ikili, hem bölgesel hem de küresel düzeyde etkili bir işbirliği içerisinde olduğumuzun altını çizmek isterim" dedi.

Güney Afrika'nın gelecek yıl G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olmasına dikkat çeken Blinken, "Güney Afrika'nın liderlik ettiği bu süreçte birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bu platformda gerçekleştireceğimiz önemli işler var" şeklinde konuştu.

Güney Afrika'nın Temel Değerleri ve Dış Politika Vurgusu

Bakan Lamola, Güney Afrika'nın temelinde özgür ve adil seçimlerin yer aldığı bir anayasal demokrasi bulunduğunu vurguladı. "Dış politikamız; insan hakları, anayasal ilkeler, ulusal çıkarlar, dayanışma ve çatışmaların barışçıl çözümüne odaklanmaya devam edecektir" dedi.

Lamola, iki ülkenin ortak değerlere sahip olduğunu belirterek, ilişkilerin dinamizmini koruduğunu ve gelişecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Bu görüşme, Lamola’nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı görevine getirildikten sonra Blinken ile gerçekleştirdiği ilk resmi toplantı oldu.