ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikata Başladı

ABD ve Güney Kore, 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' Tatbikatına Girdi

Güney Kore ile ABD, Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri karşısında savunmalarını güçlendirmek amacıyla 'Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)' tatbikatına start verdi.

Yonhap ajansının bildirdiğine göre, 11 gün sürecek olan tatbikat 29 Ağustos'ta sona erecek.

Tatbikatın Amacı ve Senaryolar

Her iki ülkenin yetkilileri, Kuzey Kore’nin gerilimi artıran eylemlerine karşı ortak savunma kapasitelerini geliştirmek üzere yaz tatbikatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, tatbikatın Pyongyang’ın nükleer tehditlerine karşı savunma becerilerinin artırılması hedeflendiği belirtildi. Ayrıca kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda senaryoların yer aldığı tatbikatlar düzenlendiği vurgulandı.

Tatbikata Katılım ve Eğitimler

Tatbikata yaklaşık 19 bin Güney Kore askeri katılırken, gerçekleştirilecek 48 eğitim arasında gerçek mühimmat kullanımı da bulunacak.

JCS Başkanı Amiral Kim Myung-soo, Kuzey Kore’nin tatbikata yönelik olası bir provokasyon yapabileceği uyarısında bulunarak, birliklere hemen karşılık verme talimatı verdi.

Kuzey Kore’nin Tepkisi

Kuzey Kore, tatbikatı 'saldırgan ve kışkırtıcı' olarak nitelendirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü'nün açıklamasında, iki ülkenin ortak tatbikatı, 'en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı' olarak tanımlandı.

Ayrıca, ABD ve müttefiklerinin her yıl 200’den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediklerine dikkat çekilerek, bu tatbikatların giderek daha tehditkar bir hal aldığı ifade edildi.