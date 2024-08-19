Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikata Başladı

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehdidine karşı 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' tatbikatına başladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:40
ABD ve Güney Kore Ortak Askeri Tatbikata Başladı

ABD ve Güney Kore, 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' Tatbikatına Girdi

Güney Kore ile ABD, Kuzey Kore'nin artan askeri tehditleri karşısında savunmalarını güçlendirmek amacıyla 'Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)' tatbikatına start verdi.

Yonhap ajansının bildirdiğine göre, 11 gün sürecek olan tatbikat 29 Ağustos'ta sona erecek.

Tatbikatın Amacı ve Senaryolar

Her iki ülkenin yetkilileri, Kuzey Kore’nin gerilimi artıran eylemlerine karşı ortak savunma kapasitelerini geliştirmek üzere yaz tatbikatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, tatbikatın Pyongyang’ın nükleer tehditlerine karşı savunma becerilerinin artırılması hedeflendiği belirtildi. Ayrıca kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda senaryoların yer aldığı tatbikatlar düzenlendiği vurgulandı.

Tatbikata Katılım ve Eğitimler

Tatbikata yaklaşık 19 bin Güney Kore askeri katılırken, gerçekleştirilecek 48 eğitim arasında gerçek mühimmat kullanımı da bulunacak.

JCS Başkanı Amiral Kim Myung-soo, Kuzey Kore’nin tatbikata yönelik olası bir provokasyon yapabileceği uyarısında bulunarak, birliklere hemen karşılık verme talimatı verdi.

Kuzey Kore’nin Tepkisi

Kuzey Kore, tatbikatı 'saldırgan ve kışkırtıcı' olarak nitelendirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü'nün açıklamasında, iki ülkenin ortak tatbikatı, 'en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı' olarak tanımlandı.

Ayrıca, ABD ve müttefiklerinin her yıl 200’den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediklerine dikkat çekilerek, bu tatbikatların giderek daha tehditkar bir hal aldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı