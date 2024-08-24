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ABD ve Hindistan Arasında Savunma İşbirliği Görüşmeleri

ABD ve Hindistan, savunma alanında işbirliğini derinleştirmek için önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 14:56
ABD ve Hindistan Arasında Savunma İşbirliği Görüşmeleri

ABD Savunma Bakanı Austin, Hindistan İle Görüşme Gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile gerçekleştirdiği toplantıda iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli konuları değerlendirdi.

Pentagon'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Austin, Singh ile yaptığı ikili görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Austin, "Hindistan ile özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu benimseyerek, savunma işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor," şeklinde konuştu.

Ortak Üretim Projeleri ve İşbirliği Alanları

Görüşmede, jet motorları ve mühimmat gibi öncelikli ortak üretim projelerinin ilerletilmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra, denizaltı ve uzay alanlarını kapsayan işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi için adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Tedarik Güvenliği Düzenlemesi Anlaşması

Dün ABD ve Hindistan, savunma malzemeleri ve ürünlerinin tedarikinde birbirlerine öncelik vermek amacıyla önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu çerçevede, bağlayıcı olmayan bir Tedarik Güvenliği Düzenlemesi (SOSA) oluşturduklarını duyuran yetkililer, iki ülkenin tedarik zincirlerinde karşılaşabilecekleri aksaklıkları giderebilmek için gerekli endüstriyel kaynakları birbirlerinden temin edebileceklerini belirtti.

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