ABD ve Hindistan Savunma İşbirliğinde Önemli Anlaşma

Önemli Bir Anlaşma İmza Atıldı

Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan, savunma alanındaki malzeme ve ürünlerin tedarikinde birbirlerine öncelik tanımak üzere yeni bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Tedarik Güvenliği Düzenlemesi (SOSA)

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, taraflar arasında bağlayıcı olmayan bir Tedarik Güvenliği Düzenlemesi (SOSA) gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, bu yeni düzenleme çerçevesinde iki ülkenin, ulusal savunma için gerekli mal ve hizmetlerde karşılıklı öncelik vermeyi kabul ettikleri vurgulandı.

Aksaklıkların Giderilmesi

Bu düzenlemenin, her iki ülkenin de ulusal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla tedarik zincirlerindeki beklenmedik aksaklıkları giderecek şekilde endüstriyel kaynakların teminine olanak sağlayacağı ifade edildi.