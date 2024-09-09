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ABD ve Hindistan Yarı İletken Tedarik Zinciri İçin Ortaklık Kuruyor

ABD, Hindistan ile yarı iletken ekosistemini büyütmek için ortaklık kurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:23
ABD ve Hindistan Yarı İletken Tedarik Zinciri İçin Ortaklık Kuruyor

ABD ve Hindistan Ortaklığı

Amerika Birleşik Devletleri, yarı iletken tedarik zincirine dair fırsatları değerlendirmek amacıyla Hindistan ile iş birliği yapacağını açıkladı. Bu ortaklık, küresel yarı iletken ekosistemini büyütme ve çeşitlendirme hedeflerini kapsamaktadır.

Uluslararası Teknoloji Güvenliği ve İnovasyon Fonu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, Hindistan Yarı İletken Misyonu, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Hindistan hükümetiyle yürütülecek olan bu iş birliği, küresel yarı iletken değer zincirinin sürdürülebilirliği ve güvenliği için önemli adımlar atmayı amaçlamaktadır.

İlk Aşamada Değerlendirmeler Yapılacak

Ortaklığın ilk aşamasında, Hindistan'ın mevcut yarı iletken ekosistemi, iş gücü ve alt yapı ihtiyaçları değerlendirilecektir. Bu bilgiler, gelecekteki potansiyel ortak girişimlerin temelini oluşturacaktır.

Kilit Ortaklar

Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin küresel değişimlere ayak uydurmasında ABD ve Hindistan'ın "kilit ortaklar" olduğu vurgulanmıştır. Bu iş birliğinin, hem ülkeler hem de küresel pazar için uzun vadede büyük faydalar sağlaması beklenmektedir.

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