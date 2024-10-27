ABD ve İngiltere'den Gazze İle İlgili Önemli Telefon Görüşmesi

ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları Gazze'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesiyle Gazze'deki güncel durumu ele aldı. Bu telefon görüşmesi, iki bakan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tarafların bölgedeki gidişatı ve insani meseleleri değerlendirmesini sağladı.

Savaşın Sona Erdirilmesi ve Rehinelerin Durumu

Yapılan görüşmede, taraflar savaşın sona erdirilmesini ve rehinelerin ailelerine güvenli bir şekilde dönmesi için atılacak adımların neler olabileceğini tartıştı.

Lübnan ve İsrail'deki İnsani İhtiyaçlar

Bunun yanı sıra, doğudaki Lübnan ve batıdaki İsrail'deki sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için gerekli olan diplomatik çözümlere duyulan ihtiyaç da vurgulandı. Ayrıca, görüşmede Lübnan'daki artan insani ihtiyaçlar üzerindeki endişeler de gündeme getirildi.