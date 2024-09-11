ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya 700 Milyon Doların Üzerinde Yardım

ABD, Ukrayna'ya 700 Milyon Doların Üzerinde Yardım Sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 717 milyon dolarlık çeşitli alanlarda destek vereceğini açıkladı. Bu yardımlar, enerji sisteminin onarımından insani yardımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ukrayna ile Ortak Basın Toplantısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, Kiev'de düzenlenen 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nde Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Sibiga, "Bugünkü konuşmalarımızın ana konusu, devletimizin savunma yeteneklerinin güçlendirilmesiydi," dedi.

Ukrayna'nın Savunma İhtiyaçları

Sibiga, savunma amaçlı donanımlara ve yerli üretime yatırım yapmanın önemini vurgulayarak, "Bu, askeri yardımları artırmanın yanı sıra müttefiklerimizin kaynaklarını korumak için de bir yöntemdir," şeklinde konuştu.

Uzun Menzilli Silah Talepleri

Bakan Blinken, Ukrayna'nın Batılı ülkelerden aldığı uzun menzilli silahların kullanımıyla ilgili izin taleplerini de görüştüklerini belirtti. Bu bilgilerin Başkan Joe Biden ile paylaşılacağını ifade etti.

İngiltere'nin Askeri Yardımı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Ukrayna'ya her yıl 3 milyar sterlinlik askeri yardım sağlayacaklarını duyurdu. Ayrıca, yıl sonuna kadar daha fazla hava savunma füzesi ve diğer askeri malzeme göndereceklerini ekledi.

Zelenskiy, Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Blinken ve Lammy ile bir araya geldi. Zelenskiy, iki ülkeye sağladıkları destek için teşekkür etti.