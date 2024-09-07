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ABD ve İngiltere Gazze'de Ateşkes İçin Çalışıyor

CIA ve MI6, Gazze'de ateşkes anlaşması için istihbarat kanallarını kullanarak çabalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:23
ABD ve İngiltere Gazze'de Ateşkes İçin Çalışıyor

ABD ve İngiltere'den Gazze'de Ateşkes Çabaları

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yöneticisi William Burns ile İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Gazze Şeridi'nde süregelen çatışmaların ardından ateşkes sağlama çabalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Yapılan ortak basın toplantısında, iki ülkenin istihbarat kanallarını kullanarak Gazze'deki gerilimi azaltma yönünde önemli adımlar attıkları belirtildi. Burns, anlaşmanın "Filistinli sivillerin yaşadığı acılara ve can kayıplarına son verebileceğini" ifade etti.

Ateşkes Anlaşması ve Esir Taksisi

İki yetkili, Gazze'de yapılacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının, 7 Ekim'den itibaren Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin evlerine dönmesini sağlamak için bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ayrıca, istihbarat servislerinin bu anlaşma üzerinde durmaksızın çalışmaya devam ettiğini açıkladılar.

7 Ekim’den Beri Durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 1200 İsrailli yaşamını yitirirken, 5 bin 132 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in saldırıları sonucunda 7 Ekim’den bu yana Gazze'de en az 40 bin 878 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 94 bin 454 olarak kaydedilmiştir. Sivil altyapı da hedef alınarak hastaneler ve eğitim kurumları tahrip edilmiştir.

İnsani Ara ve Esir Değişimi

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 gün süren bir "insani ara" verilmiş, bu süre daha sonra 3 gün uzatılmıştır. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak İsrail, birçok Filistinliyi alıkoymaya devam etmektedir.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcileri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 691 Filistinlinin hayatını kaybettiği rapor edilmiştir.

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