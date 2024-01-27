ABD ve İngiltere Hudeyde kentine saldırdı: Saldırıyı Yemen'deki Husiler duyurdu

Saldırının etkileri haberde yer almadı. Saldırının yapıldığı bölgede Hudeyde'nin üç limanından biri olan Ras İsa Limanı bulunuyor.

Washington ve Londra'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. ABD, bu sabah Yemen'deki Husilere ait bir gemisavar füzesini Kızıldeniz'de imha ettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırmasına karşı Husiler, Yemen açıklarındaki İsrailli gemilere el koydu ve bazılarına dron ve füze saldırısı yaptı. ABD, Yemen'den gelen füze ve kamikaze dronlarını birçok kez imha etti.

Husilerin bu eylemleri yüzünden birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'de seferlerini durdurdu. ABD, 18 Aralık 2023'te Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu "deniz görev gücü" kurduğunu duyurdu. Bu operasyona bir grup ülke katıldı. Küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikede olduğu söylendi.

KIZILDENİZ'DE SON DURUM NE?

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı gemilere saldırdı. 31 Aralık 2023'te bir gemiyi ele geçirmek isterken ABD helikopterleri tarafından vuruldular. 10 Ocak'ta ise ABD'ye ait bir gemiyi füze ve kamikaze dronlarla hedeflediler.

ABD ve Japonya'nın girişimiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husilerin saldırılarını durdurmasını istedi. Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Avrupa ve Asya arasında en kısa yolu sağlıyor. Küresel ticaretin yüzde 12'si bu kanaldan geçiyor.