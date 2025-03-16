ABD ve İngiltere'nin Yemen Hava Saldırılarında 31 Ölü, 101 Yaralı

Yemen'de Hava Saldırıları Sonrası Trajedi

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından Yemen'in Sana ve Sada kentlerine düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 101 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere Ait Sağlık Bakanlığı Duyurdu

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırılara ilişkin detayları paylaştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Asbahi, bu saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

Saldırıların Etkileri ve Yorumlar

Asbahi, daha önceki bir açıklamasında, gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda 24 kişinin ölü ve en az 23 kişinin yaralı olduğunu bildirmişti. Sivillerin hedef alınmasını kınayan Asbahi, bu saldırıların tam teşekküllü bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Husilerin Yanıtları ve Uluslararası Tepkiler

7 Mart'ta, Husiler İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerine izin vermemesi halinde deniz operasyonlarını başlatacakları tehdidinde bulundu. Bu gerilim sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden orduya Yemendeki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı.