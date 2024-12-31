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ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde Kentine Hava Saldırıları Düzenledi

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 03:41
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 03:41
ABD ve İngiltere, Yemen'in Hudeyde Kentine Hava Saldırıları Düzenledi

ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye Hava Saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından batıdaki sahil kenti Hudeyde'ye yönelik hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabında yer alan bildiride, saldırıların kentin güneyinde bulunan Tuhita ilçesine yapıldığı ifade edildi.

Paylaşıma göre, yapılan hava saldırıları hakkında can kaybı veya başka bir detay verilmezken, saldırıların hedef aldığı bölge stratejik bir konuma sahip. Yemen'in en önemli noktalarından biri olan Hudeyde, uluslararası bir havaalanı, üç büyük liman ve uzun bir sahil şeridine ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, İsrail 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve aynı zamanda Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti. Bu saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişininde yaralandığı rapor edilmişti.

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