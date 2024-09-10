ABD ve Irak Arasındaki Güvenlik İşbirliği Görüşmeleri Devam Ediyor

ABD-İrak Güvenlik İşbirliği Görüşmeleri Sürüyor

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, ABD ve Irak yetkililerinin güvenlik işbirliği üzerine gerçekleştirdikleri görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, görüşmelerin ABD askerlerinin Irak'taki rolleri hakkında da önemli bilgiler içereceği belirtildi.

Pat Ryder'ın Basın Toplantısı

Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında Irak'tan asker çekilme olasılığı hakkında gelen soruları yanıtladı. Ryder, ABD-Irak Yüksek Askeri Komitesi'nin (HMC) güvenlik işbirliği konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Ayrıca, bu sürecin tamamlanmasının ardından daha kapsamlı bilgiler vereceklerini vurguladı.

Irak'ın Rolü ve Gelecek Planları

Ryder, Irak'ın bölgedeki "çok önemli" konumuna dikkat çekerken, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bu konudaki görüşmelere aktif katılım sağladığını belirtti. Austin, HMC'nin 7-8 Ağustos 2023 tarihlerinde Washington'da düzenlediği ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu sırasında iki tarafın taahhütlerinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

ABD Askeri Varlığı

Mevcut durumda, ABD'nin Irak'ta yaklaşık 2,500 askeri bulunuyor. Bu askerlerin varlığı ve rolleri, ikili güvenlik işbirliği çerçevesinde önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.