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ABD ve Irak Savunma Bakanları Washington'da Askeri İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

ABD ve Irak Savunma Bakanları, güvenlik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:04
ABD ve Irak Savunma Bakanları Washington'da Askeri İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

ABD ve Irak Savunma Bakanları Bir Araya Geldi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Irak Savunma Bakanı Sabit el-Abbasi, Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı.

Pentagon'dan Açıklama

Pentagon sözcüsü, gerçekleştirilen toplantı hakkında detaylı bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, başkent Washington’daki 2024 ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) çerçevesinde, iki bakanın ABD-Irak ikili savunma ortaklığı geleceği üzerine önemli temaslarda bulundukları vurgulandı.

DEAŞ ile Mücadele ve Güvenlik İşbirliği

Görüşmeler sırasında, DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun Irak’taki askeri misyonunun sona ermesi ve güvenlik işbirliği konuları detaylı şekilde ele alındı. Austin, Irak’ın egemenliği, güvenliği ve istikrarına olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Güvenlik Bağlarının Güçlendirilmesi

Açıklamanın devamında, iki bakanın ABD ile Irak arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirecek detayları görüştüğü ve ordular arası angajmanları artırma kararı aldıkları belirtildi. Bu yeni stratejiler ile ikili güvenlik ortaklığının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

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