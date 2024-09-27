ABD ve İsrail Arasında 21 Günlük Ateşkes Tartışmaları Devam Ediyor

ABD ve İsrail Arasındaki 21 Günlük Ateşkes Anlaşmazlığı

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD ile İsrail arasında yaşanan 21 günlük ateşkes tartışmasını değerlendirdi.

Kirby'nin Açıklamaları

Yaptığı basın brifinginde Kirby, "Eğer üst düzey İsrailli yetkililerle dün yaptığımız görüşmelerden destek mesajı almasaydık, dünkü ortak açıklamayı yayımlamazdık" dedi. ABD ve Fransa'nın öncülüğündeki 10 ülke ve Avrupa Birliği'nin imzaladığı ortak ateşkes çağrısının ardından, İsrail ile yapılan görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Kirby, İsrail'in bu duruma dair bilgilerinin bulunduğunu vurguladı.

İsrail'in Tepkisi

Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes önerisini sıcak karşılamadığını ve Lübnan'a yönelik saldırıların süreceğini ifade eden açıklamalarının, dünkü ortak açıklamanın zıttı olup olmadığına dair net yanıt vermekten kaçındı. "İsrailli dostlarımızla bu görüşmeler dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" diyerek, ateşkesin sağlanması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Ortak Açıklamanın Önemi

21 günlük acil ateşkes çağrısı ile İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomatik çözümler üzerinde durulması amaçlanıyor. Ancak Netanyahu, "hedeflerimize ulaşana kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik operasyonların süreceğini açıkladı.

Bu gerginlik, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden önemli bir durum olarak öne çıkmakta.