ABD ve İsrail Arasında Gerilim Azaltma Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgede gerilimin azaltılması için atılacak adımları ele aldı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Blinken'in Tel Aviv'de Herzog ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin ana gündem maddesi, gerilimi azaltmak için yapılacak diplomatik girişimler oldu.

Bakan Blinken, Mavi Hat boyunca her iki tarafın sivil halkının güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak yöntemlerin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze bölgesine sürekli insani yardım sağlanmasının önemine değinerek, "Savaşın sona erdirilmesi; esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel istikrarın sağlanması için hayati önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Blinken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’i toplamda 11 kez ziyaret etti.