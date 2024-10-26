ABD ve İsrail Arasındaki Savunma İşbirliği Güçleniyor

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Arasında Önemli Görüşme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmenin Detayları

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Austin'in Gallant ile yaptığı görüşmede, İsrail ordusunun İran'a yönelik operasyonları hakkında güncel bilgiler aldığı bildirildi.

Tehditler ve Güçlü İşbirliği

Bakan Austin, görüşme sırasında, İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditlerin ciddiyetine dikkat çekerek, ABD'nin bölgedeki müttefikleri, özellikle de İsrail, ile olan işbirliğini güçlendirme kararlılığını yineledi.