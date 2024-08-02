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ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Askeri Stratejileri Görüştü

ABD ve İsrail savunma bakanları, Orta Doğu'daki güç duruşu ve güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:02
ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Askeri Stratejileri Görüştü

ABD ve İsrail Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin konuşlandırılmasına dair önemli konuları ele aldı.

Güvenlik ve Askeri Stratejiler

Görüşmede, İsrail'in güvenliği ve gelecekteki savunma gücü duruşundaki olası değişiklikler üzerinde duruldu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Austin'in İran ve vekillerinin oluşturduğu tehditlere dair Gallant ile bilgi alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

İsrail'e Destek Vurgusu

Singh, Austin'in, İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini ifade ettiğini belirtti. Ayrıca, Austin'in, bölgedeki gerginliğin artmasının kaçınılmaz olmadığını vurgulayarak, tüm ülkelerin ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmalarından yararlanabileceğini dile getirdi.

Medya Soruları ve Tepkiler

Bir gazetecinin, İsrail'in savunmasının güçlendirilmesinin ABD'nin barış sürecini olumsuz etkilemeye neden olup olmayacağına dair sorusunu yanıtlayan Singh, bu desteğin tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti.

Askeri Güçlerin Yeniden Yapılandırılması

Austin, ABD kuvvetlerinin güvenliğini artırmak ve bölgedeki gelişen duruma yanıt verme kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeniden yapılandırmalar yapmayı planladığını ifade etti. Ancak, hangi askeri varlıkların bölgeye konuşlandırılacağına dair detay vermedi.

İran'ın Tehditleri ve ABD'nin Askeri Yönelimi

New York Times, ABD askeri yetkililerine dayanarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast hazırlıklarına karşılık olarak ABD'nin savaş uçakları göndermeye hazırlandığını bildirdi.

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