ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Gelişmeleri Gündeme Aldı

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ayn el-Esed Hava Üssü Saldırısı

Bakan Austin, Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne yönelik yapılan saldırının, bölgede gerilimin artmasına neden olacağı konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

İran Tehdidi ve Destek Meselesi

Görüşme sırasında, Austin, İran, Lübnan Hizbullahı ve İran destekli gruplardan gelen tehditlerin, İsrail'in güvenliğini tehdit ettiğini belirti. ABD'nin bu tehditlere karşı İsrail'e destek verme taahhüdünü yineledi.

Askeri Önlemler Üzerine Bilgilendirme

Austin, bölgedeki askeri varlığın güçlendirilmesine yönelik tedbirler hakkında Gallant'ı bilgilendirdi. Pentagon, İran kaynaklı tehditler nedeniyle İsrail'in güvenliğine destek artırmak için bölgede ilave savaş uçakları ve gemiler konuşlandırılacağını açıkladı.

Bölgedeki Tansiyonun Yükselmesi

Saldırılarına 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalara girmiş durumda. Öte yandan, İsrail'in Beyrut’ta yapılan hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür hedef alınırken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgedeki gerginlik daha da arttı.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'e karşı misilleme tehditlerinde bulundu.