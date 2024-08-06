Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Gelişmeleri Gündeme Aldı

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla bölgedeki gerilim üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:24
ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Gelişmeleri Gündeme Aldı

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ayn el-Esed Hava Üssü Saldırısı

Bakan Austin, Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne yönelik yapılan saldırının, bölgede gerilimin artmasına neden olacağı konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

İran Tehdidi ve Destek Meselesi

Görüşme sırasında, Austin, İran, Lübnan Hizbullahı ve İran destekli gruplardan gelen tehditlerin, İsrail'in güvenliğini tehdit ettiğini belirti. ABD'nin bu tehditlere karşı İsrail'e destek verme taahhüdünü yineledi.

Askeri Önlemler Üzerine Bilgilendirme

Austin, bölgedeki askeri varlığın güçlendirilmesine yönelik tedbirler hakkında Gallant'ı bilgilendirdi. Pentagon, İran kaynaklı tehditler nedeniyle İsrail'in güvenliğine destek artırmak için bölgede ilave savaş uçakları ve gemiler konuşlandırılacağını açıkladı.

Bölgedeki Tansiyonun Yükselmesi

Saldırılarına 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalara girmiş durumda. Öte yandan, İsrail'in Beyrut’ta yapılan hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür hedef alınırken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgedeki gerginlik daha da arttı.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'e karşı misilleme tehditlerinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!