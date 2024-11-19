ABD ve İsrail Yetkilileri Gazze'deki Sivil Kayıpları Değerlendirecek

ABD yönetimi, Gazze'deki sivil kayıpları incelemek amacıyla İsrailli yetkililerle bir araya gelme kararı aldı. İlk toplantının aralık ayı başında Washington'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durum hakkında bilgiler paylaştı. Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla 13 Ekim'de İsrail'e gönderilen bir mektup aracılığıyla, Gazze'deki sivil kayıpların ele alınmasını talep ettiklerini vurguladı.

Toplantıya dair detaylara girmeden, Miller, "Burada yapılacak ilk toplantı, iki ülke arasındaki bu yeni kanalın başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

13 Ekim'deki mektupta, İsrail'e Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için 30 gün içinde somut adımlar atması çağrısı yapıldı. Aksi halde, ABD'nin bazı askeri yardımlarının askıya alınabileceği belirtildi. Mektupta ayrıca, iki ülke yetkilileri arasında bir grup oluşturularak, sivil kayıpların yaşandığı saldırılar üzerinde çalışılması gerektiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.