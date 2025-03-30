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ABD ve Japonya, Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD ve Japonya, Çin tehdidine karşı askeri işbirliğini artırma kararı aldı. Kritik görüşmeler Tokyo'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:58
ABD ve Japonya, Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Çin'in bölgede artan askeri tehditleri ve olası Tayvan saldırısı karşısında askeri işbirliklerini daha da güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Kyodo News'in haberine göre, Tokyo'da gerçekleştirilen görüşmelerde Hegseth, Japonya'yı "vazgeçilmez bir ortak" olarak tanımladı. İki ülke, özellikle Çin'in "saldırgan ve zorlayıcı" tutumlarına karşı dayanışma sergileme kararlılığında buluştu.

Ortak projelerin altındaki en önemli maddelerden biri, orta menzilli hava füzelerinin ortak üretimine hızlı bir şekilde başlanması ve SM-6 uçaksavar füzelerinin üretiminin hızlandırılması oldu.

Hegseth ve Nakatani, aynı zamanda Tayvan'daki barış ve istikrarın korunmasının önemine de dikkat çekti. Japon hükümetinden yapılan açıklamalara göre, Hegseth ilerleyen saatlerde Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Hegseth ve İşiba, Çin'e karşı dolaylı bir mesaj niteliği taşıyan "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirme hedeflerini paylaştı.

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