ABD ve Japonya'dan 'Genişletilmiş Caydırıcılık Rehberi' Açıklaması

ABD ve Japonya, Yeni Rehberi Duyurdu

ABD ve Japonya, "artan stratejik ve nükleer tehdit ortamında" bölgesel istikrarı artırmak ve çatışmaları önlemek hedefiyle "Genişletilmiş Caydırıcılık Rehberi" hazırladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından gelen bilgilere göre, bu rehber, "Genişletilmiş Caydırıcılık Diyaloğu (EDD)" çerçevesinde hayata geçirildi. Açıklamada, bu girişimle, mevcut stratejik tehditlerin artması nedeniyle bölgesel istikrarın teşvik edilmesi ve olası çatışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Stratejik Mesajlar ve Önlemler

Yapılan vurgularda, iki ülkenin daha ciddi bir stratejik tehdit ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Rehberde, caydırıcılığın artırılması için önemli stratejik mesajların yer aldığı belirtildi.

Bu belgenin ayrıca, ABD ve Japonya'nın genişletilmiş caydırıcılık kapsamındaki danışma ve iletişim prosedürlerini güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi. ABD'nin caydırıcılık önlemlerini geliştirmek için alması gereken tedbirlere de rehberde yer verildi.

Açıklamada, caydırıcılığın güçlü ve güvenilir olmasını sağlama yönündeki çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.