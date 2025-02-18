ABD ve Kanada Buz Hokeyi Maçında İlk 9 Saniyede 3 Kavga!

ABD ve Kanada Buz Hokeyi Maçında Şok Gelişmeler

ABD ve Kanada arasında oynanan buz hokeyi karşılaşması, maçın başlama düdüğü ile birlikte büyük bir heyecana sahne oldu. Maçın ilk 9 saniyesinde 3 ayrı kavga gerçekleşirken, ABD Milli Marşı'nın seyirciler tarafından yuhalanması dikkat çekti.

Taraftarlar Arasındaki Gerginlik Artıyor

Bu yıl düzenlenen 4 Nations Face-Off turnuvası kapsamında gerçekleşen mücadelede, ABD ve Kanada takımlarının gözde taraftarları arasında gerilim tırmandı. CBS News'un haberine göre, marşın yuhalanmasının ardından yaşanan kavgalar, maçı izleyenlere büyük bir sürpriz yaşattı.

Justin Trudeau'dan Destek Mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, maçı izlemek üzere stadyumda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla Kanada takımına destek verdi. Trudeau, Kanada Milli Marşı'ndan alıntı yaparak,"Hazırız her zaman seni korumaya" ifadesini paylaştı ve maçtan görüntülerle gurur duyduğunu belirtti.

Donald Trump’ın Provokatif Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, buz hokeyi maçı sırasında gündeme gelen açıklamalarıyla dikkat çekti. 20 Ocak'taki yemin töreninden önce, Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması gerektiğini ve Grönland'ın da ABD kontrolünde olması gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, Panama Kanalı'nın Çinlilerin sahibi olduğu iddialarını da gündeme getirdi.