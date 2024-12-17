DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.967,79 0,38%
BITCOIN
3.736.203,95 -0,72%

ABD ve Katar Arasında Savunma İş Birliği Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Austin, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde savunma ortaklığını ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:14
ABD ve Katar Arasında Savunma İş Birliği Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Austin, Katarlı Mevkidaşı Al Sani ile Telefonda Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi açıklamasına göre, Austin ve Al Sani'nin görüşmesi, ABD-Katar savunma ortaklığını geliştirme fırsatlarını ve bölgesel güvenlik gelişmelerini ele almayı amaçlıyordu.

Austin, bu görüşmede ayrıca ABD'nin İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin uygulanmasını destekleme, terör örgütü DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlama ve Kızıldeniz'de ticaretin serbest akışını tehdit eden Husilerin askeri yeteneklerini azaltma çabaları gibi konularda kararlılığını vurguladı.

Görüşmenin önemli bir diğer maddesi ise, Hamas tarafından tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması ihtiyacının aciliyeti oldu.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
4
İnsan Hakları Dernekleri, Fransız Asıllı İsrailli Asker Hakkında Şikayette Bulundu
5
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı
7
Libya'da Medya Günleri Forumunda Tecrübe Paylaşıldı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler