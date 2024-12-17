ABD ve Katar Arasında Savunma İş Birliği Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Austin, Katarlı Mevkidaşı Al Sani ile Telefonda Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi açıklamasına göre, Austin ve Al Sani'nin görüşmesi, ABD-Katar savunma ortaklığını geliştirme fırsatlarını ve bölgesel güvenlik gelişmelerini ele almayı amaçlıyordu.

Austin, bu görüşmede ayrıca ABD'nin İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin uygulanmasını destekleme, terör örgütü DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlama ve Kızıldeniz'de ticaretin serbest akışını tehdit eden Husilerin askeri yeteneklerini azaltma çabaları gibi konularda kararlılığını vurguladı.

Görüşmenin önemli bir diğer maddesi ise, Hamas tarafından tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması ihtiyacının aciliyeti oldu.