ABD ve Meksika, Sınır Güvenliğinde Koordineli Devriye Anlaştı

ABD ile Meksika Arasında Sınır Güvenliği Anlaşması

ABD ve Meksika, bölgede güvenliği artırmak amacıyla sınırın kendilerine düşen taraflarında koordineli devriye yapma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Bu önemli gelişme, iki ülkenin sınır güvenliğine yönelik iş birliği çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Görüşmeler ve Anlaşmalar

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) alınan bilgilere göre, bu anlaşmanın arka planında Kuzey Amerika Havacılık Savunma ve Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory M. Guillot ile Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo arasında yapılan görüşmeler yer alıyor. İkili, bilgi paylaşımını artırma ve anında iletişim için yöntemler oluşturma konularında da mutabık kaldı.

Meksika'nın Askeri Güçlendirmesi

Meksika hükümeti, ABD'nin endişelerini dikkate alarak 10 bin asker konuşlandırma kararı almıştı. Bu karar, Trump yönetiminin düzensiz göçmen sorunu ve fentanil kaçakçılığı konusundaki kaygılarına yanıt niteliği taşıyor.

ABD'nin Askeri Varlığı

General Guillot, 13 Şubat'ta Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği ifadede, ABD'nin Meksika sınırında şu an 5 bin askeri bulunduğunu ve bu sayının artmasını beklediklerini ifade etti. Bu durum, iki ülkenin de sınır güvenliği konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.