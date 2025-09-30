ABD ve Mısır Dışişleri Bakanları Trump'ın Gazze Planını Değerlendirdi

Telefon görüşmesinde insani yardım ve gerilimin düşürülmesi ön plana çıktı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının maddelerini değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Görüşmede Rubio, Washington'un savaşın sona erdirilmesi amacıyla Mısır'la koordinasyonu sürdürme ve yoğunlaştırma isteğini iletti. Rubio ayrıca Mısır'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir ettiklerini vurguladı.

Abdülati ise konuşmasında Gazze'deki savaşın bir an önce durdurulması, gerilimin düşürülmesi ve bölgeye güvenlik ile istikrarın geri dönmesinin gerekliliğini aktardı. Abdülati, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Abdülati, ayrıca şu hususları özellikle vurguladı: insani felaketin boyutuna uygun miktarda insani yardımın ulaştırılması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi ve Gazze Şeridi ile organik bağının korunması ile Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesinin önlenmesi.

Görüşmede ayrıca, Filistin halkının başta kendi kaderini tayin ve devlet kurma hakkı olmak üzere tüm meşru haklarını karşılayan; Filistin ve İsrail halkları için güvenlik, barış ve istikrar sağlayan iki devletli çözüme dayalı bir siyasi ufuk yaratmanın önemi vurgulandı.