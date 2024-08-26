ABD ve Özbekistan, Afgan Askeri Uçakları İçin Anlaştı

ABD ve Özbekistan'dan Afgan Askeri Uçaklarına Dönük Önemli Adım

ABD ve Özbekistan, Afganistan'dan kaçırılan askeri uçak ve helikopterlerin Özbek tarafına devri konusunda anlaşmaya vardı. Özellikle 2021 yılında Afgan pilotların bu askeri araçları ülkesine kaçırdığı biliniyor.

Henich’ten Açıklama

ABD'nin Taşkent Büyükelçisi Jonathan Henick, Özbekistan'da yayımlanan Kun haber sitesine yaptığı açıklamada, 2021 yılında Afgan pilotlar tarafından kaçırılan askeri araçların Özbek tarafına bırakılması hususunda bir mutabakat sağlandığını aktardı.

Henick, bu araçların Özbekistan'da kalacağını da vurgulayarak, "Askeri araçlar Özbekistan'da kalacaktır. Bu çoktan resmiyet kazandı." şeklinde bilgi verdi.

Ortak Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükelçi, Özbek ve ABD tarafının bu konuda ortak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, "Bu araçlar hiçbir zaman Afganlara ait olmadı, Amerikalılara aitti. Afgan ordusu bunu kullandı ama biz her zaman sahibiydik," dedi.

Ağustos 2021’de Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasının ardından birçok Afgan askeri uçağı ve helikopteri Özbekistan ve Tacikistan'a kaçırılmıştı. Özbekistan Cumhuriyet Savcılığı da, 14-15 Ağustos 2021'de Afganistan'a ait 22 askeri uçağın ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye girdiğini duyurdu.

Taliban ve Özbekistan Arasındaki Görüşmeler

Taliban ise bu hava araçlarının kendilerine iade edilmesini talep ederken, Özbek yetkililer de askeri araçların durumu hakkında ABD ile görüşmelerin sürdüğünü bildirmekte. Bu süreç, iki ülke arasındaki iş birliği açısından büyük önem taşımaktadır.