ABD ve Rus Heyetleri Riyad'da Toplandı: Ukrayna İçin Umutlar Azalıyor

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri ve Ukrayna krizini görüşmek üzere Riyad’da bir araya geldi. Görüşmeler, liderler arasındaki buluşmanın düşük ihtimaliyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:30
ABD ve Rus Heyetleri Riyad'da Toplandı: Ukrayna İçin Umutlar Azalıyor

ABD ve Rus Heyetlerinin Riyad Toplantısı Sona Erdi

ABD ile Rusya’nın ikili ilişkileri normalleştirme çabaları ve Ukrayna savaşını sonlandırma hedefiyle düzenlenen toplantı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Toplantı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda Kimler Yer Aldı?

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev yer aldı. ABD tarafında ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulundu.

Gelecek Görüşmelerin İhtimali

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yuriy Uşakov, iki söz konusu ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda ilerleyen zamanlarda görüşmeye devam edeceğini belirtti. Ancak, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında gelecek hafta bir görüşme yapılma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

Uşakov, “İki ülke heyetleri arasında yakın çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz buna hazırız fakat liderlerin görüşmesine ilişkin bir tarih vermek henüz zor,” dedi. Ayrıca, Ukrayna müzakerelerine katılacak Rus yetkililerin Putin tarafından belirleneceğinin altını çizdi.

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