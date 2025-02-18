ABD ve Rusya'dan Ukrayna Savaşı İçin İstişare Mekanizması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yeni bir adım attıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasındaki görüşmede, iki ülke arasında bir istişare mekanizması kurulmasına karar verildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Lavrov'un, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından bir araya geldikleri ifade edildi. İkili ilişkileri yeniden tesis etme amacı taşıyan bu görüşmede, iki ülke heyetleri masaya oturdu.

Açıklamada, "Başkan Trump ölümleri durdurmak istiyor, ABD barış istiyor ve dünyadaki gücünü, ülkeleri bir araya getirmek için kullanıyor." sözlerine yer verildi. Tarafların uzlaştığı başlıca konular arasında:

İki ülke diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirmek amacıyla bir istişare mekanizması kurmak.

amacıyla bir istişare mekanizması kurmak. Ukrayna'daki savaşı kalıcı ve sürdürülebilir şekilde en kısa sürede sona erdirmek amacıyla ilgili üst düzey ekipleri atamak.

amacıyla ilgili üst düzey ekipleri atamak. Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden doğacak ortak jeopolitik çıkarlar ve ekonomik fırsatlar konusunda işbirliği zemini hazırlamak.

Açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ev sahipliği için teşekkür edildi ve Rusya ile başlatılan sürecin devam edeceği vurgulandı.