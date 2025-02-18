ABD ve Rusya, Ukrayna İçin Barış Müzakereleri Üst Düzey Ekip Oluşturdu

ABD ve Rusya'dan Yeni Adım: Barış Müzakereleri Üst Düzey Ekip Oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakereleri için yüksek seviyede bir ekip kurulması konusunda Rus heyeti ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rubio, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme hedefleri doğrultusunda yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Toplantıda, Rus heyeti ile barış görüşmelerinin yürütülmesi ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabakat sağlandığını belirten Rubio, ayrıca iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda da anlaşmaya vardığını dile getirdi.