ABD ve Rusya, Ukrayna İçin Barış Müzakereleri Üst Düzey Ekip Oluşturdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'daki barış müzakereleri için Rusya ile üst düzey ekip kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:29
ABD ve Rusya, Ukrayna İçin Barış Müzakereleri Üst Düzey Ekip Oluşturdu

ABD ve Rusya'dan Yeni Adım: Barış Müzakereleri Üst Düzey Ekip Oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakereleri için yüksek seviyede bir ekip kurulması konusunda Rus heyeti ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rubio, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme hedefleri doğrultusunda yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Toplantıda, Rus heyeti ile barış görüşmelerinin yürütülmesi ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabakat sağlandığını belirten Rubio, ayrıca iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda da anlaşmaya vardığını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik Politika Belgesi'nde Gençlerin Katılımı Önemli
2
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti
3
Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye Geçiş: Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
Bakırhan, PKK Öcalan ile Görüşmeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
5
Yurdun Bazı Kesimlerine Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı
6
Antalya'da Halk Otobüsleri için Özel Şerit Uygulaması Başladı
7
Esenler'de Silahlı Çatışma: 4 Kişi Gözaltında

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık