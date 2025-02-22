ABD ve Ukrayna, BM'ye Sunulacak Karar Taslağında Anlaşmazlık Yaşıyor

ABD ve Ukrayna, Rusya'nın suçlandığı karar taslağının içeriğinde uzlaşamadı. Diplomatik kaynaklar detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:43
ABD ve Ukrayna, BM'ye Sunulacak Karar Taslağında Anlaşmazlık Yaşıyor

ABD ile Ukrayna yönetimleri, BM'ye sunulacak Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili karar tasarısında anlaşma sağlayamadı. Gelen bilgilere göre, mevcut taslakta Rusya'nın tek taraflı suçlandığı ifadelerin yer alması iki ülke arasında fikir ayrılığına yol açtı.

The Wall Street Journal tarafından aktarılan habere göre, ABD yönetimi, savaşın 3. yıl dönümünde Rusya'nın savaşın tek suçlusu olarak gösterilmesi konusunda Kiev yönetiminden farklı bir görüş benimsemiş durumda.

Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'nın 24 Şubat Pazartesi günü BM'ye sunmayı planladığı karar taslağını desteklediğini belirtirken, ABD'nin Ukrayna'dan değişiklik yapmasını talep ettiğini ifade etti. 193 ülkenin yer aldığı BM Genel Kurulu’nda, 100’den fazla ülkenin Ukrayna'nın kararını desteklemesi bekleniyor.

Avrupalı diplomatlar, Rusya'nın ABD'nin önerdiği karar tasarısına oy verebileceği öngörüsünde bulundu. Ayrıca, ABD'nin Avrupa başkentlerine gönderdiği notta, "Ukrayna'nın taslak kararına karşı oy kullanmayı planlıyoruz. Tüm üye devletlerin kabul edebileceği kısa ve basit bir metin üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'nın kararını geri çekmesi için bize katılmanızı rica ediyoruz," ifadesi yer aldı.

ABD'nin ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nde tartışmaya açabileceği bir taslağı, "savaşın başlamasına dair atıf yapmayan ve Kremlin'den belirli bir talepte bulunmayan" bir metin olarak tanımladığı bildirildi.

Diplomatlar, hem ABD hem de Ukrayna kararlarının BM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulmasının da muhtemel olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için Rusya ile barış görüşmelerine başladığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile AB yönetimine eleştirilerde bulunduğu kaydedildi.

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