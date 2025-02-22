ABD ve Ukrayna Kıymetli Maden Anlaşmasında Önemli Aşama Kaydetti

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Washington ve Kiev'in kıymetli maden anlaşması konusunda önemli bir aşama kaydettiğini duyurdu. Anlaşma hakkındaki görüşmelerden haberdar olan bir kaynağın ifadesine göre, imzalanacak olan bu anlaşma uzun vadede ikili ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlayacak.

Zelenskiy ve Kellogg'un Görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg arasındaki görüşmelerde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk ve diğer üst düzey yetkililer de yer aldı. Söz konusu görüşmeler, kıymetli maden anlaşmasının odak noktası haline geldi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL OLDU

Zelenskiy, 20 Şubat'ta Kiev'de Kellogg ile bir araya geldikten sonra planlanan basın toplantısının ABD tarafının isteği ile iptal edildiği bildirildi. Anlaşmanın detayları üzerine yapılan görüşmelerin ilerleyişi dikkatle izleniyor.

Mikrofonlar Açıkken

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Zelenskiy'nin ABD ile bu kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına dair inancını dile getirdi. Bu gelişmelerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.