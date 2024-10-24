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ABD ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze'yi Görüştü

Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Gazze'deki durumu ele aldı ve insani yardımların artırılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:23
ABD ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze'yi Görüştü

ABD ve Ürdün Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki güncel durumu değerlendirdi.

Önemli Vurgu: Esirlerin Serbest Bırakılması

Bakan Blinken, görüşmede Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının yanı sıra, Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi ve savaşın, hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ve güvenlik sağlayacak şekilde sona erdirilmesinin önemine dikkat çekti.

İnsani Yardım Çağrısı

Gazze halkına acil ihtiyaç duyulan insani yardımın hızla ulaştırılması için müdahalenin artırılması gerektiğini belirten Blinken, bu süreçte Ürdün'ün kritik yardımların ulaştırılmasındaki rolü için Ürdün hükümetine teşekkür etti.

Kararlı Bir İşbirliği

Son olarak, Blinken, ABD'nin bölgede kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla Ürdün ve diğer bölgesel ortaklarıyla işbirliğine devam edecekleri konusundaki kararlılığını ifade etti.

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