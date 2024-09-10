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ABD ve Vietnam, Savunma İşbirliğini Güçlendirme Kararında Birleşti

ABD ve Vietnam, savunma işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı. İki ülke ilişkilerinin derinleşmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:16
ABD ve Vietnam, Savunma İşbirliğini Güçlendirme Kararında Birleşti

ABD ve Vietnam Arasındaki Savunma İşbirliği Gelişiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam ile olan savunma işbirliğini güçlendirme konusunda kesin adımlar atacağını duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu kararlılığı bir toplantı ile pekiştirdi.

Önemli Görüşme

Pentagon'da gerçekleştirilen toplantıda, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile bir araya gelen Austin, iki ülke arasında savunma sanayi ticareti ve bilgi paylaşımı konularında potansiyel fırsatlar üzerinde durdu.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Görüşme sırasında, ABD-Vietnam işbirliğinin önemine değinen her iki bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine çıkarılmasının yıl dönümüne dikkat çekti. Bu bağlamda, taraflar arasında savunma ortaklığını geliştirmeyi amaçlayan güncellenmiş ortak vizyon belgesi imzalandı.

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