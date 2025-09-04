ABD, Venezuela Vatandaşlarına Verilen TPS'yi 10 Eylül'de Sonlandırıyor

DHS kararını resmi sitesinden duyurdu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Venezuela vatandaşlarına 2021'de verilen Geçici Koruma Statüsü (TPS)'nün süresinin 10 Eylül itibarıyla dolacağını ve yenilenmeyeceğini açıkladı.

DHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Venezuela'nın düzensiz göçü tetiklemedeki önemli rolü ve Geçici Koruma Statüsü'nün yarattığı açık mıknatıs etkisi göz önüne alındığında, Venezuela vatandaşları için TPS'nin sürdürülmesi veya genişletilmesi, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin güney sınırımızın güvenliğini sağlama ve göçü etkili şekilde yönetme çabalarını doğrudan baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Venezuela vatandaşlarının ABD'de geçici olarak kalmasının ülke çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtilerek, bu kişilerin ülkeden ayrılışlarında ücretsiz uçak bileti ve 1000 dolarlık "çıkış avansı" elde etmek için ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimine ait "CBP Home" uygulamasını kullanabileceği bildirildi.

Kararın, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından, diğer ABD kurumlarıyla yapılan görüşmelerin ardından "ulusal çıkarlara aykırı olduğu" gerekçesiyle uygulamanın sona erdirilmesi gerektiği değerlendirmesiyle alındığı aktarıldı.

DHS'nin duyurusu, Venezuela vatandaşlarına tanınan geçici koruma statüsünün geleceğine ve ABD göç politikasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.