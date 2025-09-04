DOLAR
41,17 0%
EURO
48,08 -0,14%
ALTIN
4.673,37 0,87%
BITCOIN
4.555.032,02 1,35%

ABD, Venezuela Vatandaşlarına Verilen TPS'yi 10 Eylül'de Sonlandırıyor

DHS, 2021'de verilen Venezuela vatandaşlarına yönelik Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) 10 Eylül itibarıyla yenilenmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 08:26
ABD, Venezuela Vatandaşlarına Verilen TPS'yi 10 Eylül'de Sonlandırıyor

ABD, Venezuela Vatandaşlarına Verilen TPS'yi 10 Eylül'de Sonlandırıyor

DHS kararını resmi sitesinden duyurdu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Venezuela vatandaşlarına 2021'de verilen Geçici Koruma Statüsü (TPS)'nün süresinin 10 Eylül itibarıyla dolacağını ve yenilenmeyeceğini açıkladı.

DHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Venezuela'nın düzensiz göçü tetiklemedeki önemli rolü ve Geçici Koruma Statüsü'nün yarattığı açık mıknatıs etkisi göz önüne alındığında, Venezuela vatandaşları için TPS'nin sürdürülmesi veya genişletilmesi, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin güney sınırımızın güvenliğini sağlama ve göçü etkili şekilde yönetme çabalarını doğrudan baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Venezuela vatandaşlarının ABD'de geçici olarak kalmasının ülke çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtilerek, bu kişilerin ülkeden ayrılışlarında ücretsiz uçak bileti ve 1000 dolarlık "çıkış avansı" elde etmek için ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimine ait "CBP Home" uygulamasını kullanabileceği bildirildi.

Kararın, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından, diğer ABD kurumlarıyla yapılan görüşmelerin ardından "ulusal çıkarlara aykırı olduğu" gerekçesiyle uygulamanın sona erdirilmesi gerektiği değerlendirmesiyle alındığı aktarıldı.

DHS'nin duyurusu, Venezuela vatandaşlarına tanınan geçici koruma statüsünün geleceğine ve ABD göç politikasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığı: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası
3
Maduro'dan ABD'ye 'barış ve kararlılık' mesajı
4
81 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı
5
Ankara Altındağ'da Baba İki Çocuğunu Bıçakladı, İntihar Girişiminde Bulundu
6
ABD, Venezuela Vatandaşlarına Verilen TPS'yi 10 Eylül'de Sonlandırıyor
7
Adana Ceyhan'da Pompalı Tüfekle Vurulan Damat Öldü

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor