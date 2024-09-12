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ABD, Venezuela'ya Seçim Şartları Nedeniyle Yaptırımlar Uyguladı

ABD, Venezuela'daki seçimlerin adil olmadığını belirterek Nicolas Maduro'ya yakın 16 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:07
ABD, Venezuela'ya Seçim Şartları Nedeniyle Yaptırımlar Uyguladı

ABD, Venezuela Yönetimine Yaptırım Uyguladı

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'daki seçim sonuçlarının "adil ve muhalefeti kapsayıcı" koşullarda gerçekleştirilmediği gerekçesiyle, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın 16 yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.

Yaptırımlara Dair Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu konuda yaptığı yazılı açıklamada, hükümete yönelik yaptırımların nedenini ve uygulama alanını belirtti. Blinken, Venezuela'daki seçimlerin rekabetin önemi ve muhalefetin dahil edilmesi açısından yeterli koşullarda düzenlenmediğini, ayrıca sonuçların şeffaf bir şekilde sunulmadığını dile getirdi.

Yaptırım Listesinde Kimler Var?

Yaptırım listesine, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, meclis üyeleri ve adalet bakanlığı yetkilileri gibi çeşitli yetkililerin de dahil olduğu kaydedildi. Ayrıca, Maduro yönetiminde görev almış veya hâlen görevde olan 140’tan fazla ismin yapıldı yaptırım listesi bulunduğuna dikkat çekildi.

Seçim Sonuçları Üzerinde Tartışmalar

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro'nun yüzde 51,20 oyla devlet başkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazandığını belirtti. Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetti.

Uluslararası Tepkiler

İspanya hükümeti, Venezuela'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" bir şekilde yayımlanmadığı sürece bu sonuçları tanımayacağını açıkladı. Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB), Venezuela yönetimine karşı ortak kararlar almak için sürecin öncüsü olacağı ifade edildi.

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