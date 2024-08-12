ABD, Venezuela'ya Siyasi Teklifte Bulundu

ABD, Maduro'ya Affedilme Teklifi Yaptı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşılıklı anlaşma sağlamak amacıyla, başkanlıktan feragat etmesi durumunda “hakkındaki suçlamaların affedilmesi” teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Görüşmelerin Detayları

WSJ'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD, gelecekte adli suçlamalarla karşılaşacak olan Maduro ve üst düzey yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suçlamalarının affedilmesi karşılığında istifa etmeleri için ikna etmeye çalışıyor.

Kaynaklardan biri, Maduro ve hükûmet yetkililerine, yargılanmaları durumunda Venezuela'dan iade talep edilmeyeceğine dair garanti verildiğini belirtmiş.

Gizli Görüşmeler ve Seçim Sonuçları

ABD ile Maduro hükümeti arasındaki gizli görüşmeler, 28 Temmuz'daki seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de bir umut ışığı oluşturdu. Habere göre, geçen yıl Katar'da yapılan görüşmelerde de “Maduro’nun görevi bırakması” konusu ele alındı. Ancak Maduro, bu teklifi değerlendirmeye almadı.

Maduro, geçtiğimiz hafta sosyal medyada ABD ile Katar'da imzalanan ve gizli tutulan belgeleri paylaştı. Bu belgelerde, seçimlere muhalefetin katılması durumunda ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını kaldırmayı taahhüt ettiği ifade ediliyor.

ABD'nin Açıklamaları

Nicolas Maduro, 9 Ağustos tarihinde düzenlediği basın toplantısında, ABD’ye yönelik “Venezuela'nın içişlerine karışmayın. Bu sizden tek isteğim.” şeklinde bir ifade kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro ve bazı hükümet yetkilileri hakkında 2020 yılında iddialarda bulundu ve yakalanmaları için bilgi verenlere 15 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

McClatchy gazetesine konuşan adını vermeyen Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Maduro'ya herhangi bir resmi teklifte bulunmadığını belirtti. Ancak, “ülkede istikrar sağlamak adına her türlü olasılığı değerlendirme niyetindeyiz,” diye ekledi.

Yetkili, ayrıca Maduro’ya, 28 Temmuz seçim sonuçlarını tanıması için baskı yapmak üzere birtakım stratejiler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Seçim Sonuçları ve Muhalefetin Tepkisi

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminde Nicolas Maduro, %51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı oldu. Seçimin ardından muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin gönderdiği verilerin gerçeği yansıtmadığını ve hile yapıldığını öne sürdü.