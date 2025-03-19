ABD Yargıcı, Çevre Kuruluşlarına Verilen Hibelerin İptalini Durdurdu

ABD federal yargıç, çevre kuruluşlarına yapılan hibelerin iptalini geçici olarak durdurdu ve EPA'nın kararını sorguladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:56
ABD Yargıcı, Çevre Kuruluşlarına Verilen Hibelerin İptalini Durdurdu

Federal Yargıçtan Çevre Hibelerine Durdurma Kararı

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden hükümeti tarafından çevre kuruluşlarına tahsis edilen 14 milyar dolarlık hibeleri iptal etme kararını geçici olarak durdurdu.

Bu karar, ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) hibe alınan kuruluşların, Sera Gazı Azaltma Fonu kapsamında aldıkları 14 milyar dolara erişimlerinin "hukuka aykırı" şekilde engellendiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmasının ardından verildi.

Yargıcın Değerlendirmesi

Başkent Washington DC'de görevli Yargıç Tanya Chutkan, EPA'nın, söz konusu fonlara yönelik dolandırıcılık ya da suistimal şüphesine dair "güvenilir kanıt" sunamadığına hükmetti. Chutkan, EPA'nın çevre kuruluşlarına tahsis edilen fonları şubatta dondurma ve 11 Mart'ta iptal etme kararının "hukuki açıklama" yapılmadan alındığını belirtti.

Yargıç, EPA'nın eylemlerinin "ciddi usul endişeleri" yarattığını ifade ederek, hibe kesintilerini engelleyen geçici bir yasaklama emri çıkardı. Ayrıca, hibeyi elinde bulunduran bankanın bu parayı hükümete ya da başka bir tarafa aktarmasına yasak getirildiğini kaydetti.

Dava Süreci ve Tepkiler

EPA Başkanı Lee Zeldin, fonların "yetersiz denetimle" dağıtıldığını öne sürerek bankadaki fonların geri çekilmesi için girişimde bulunmuştu. Bu durum, Biden yönetiminin 2022'de kurduğu ve "yeşil banka" olarak bilinen program kapsamında fon alan sekiz kuruluştan bazıları açısından dava sürecini başlattı.

Fonları kötü yönettiklerine ilişkin iddiaları reddeden Climate United Fund, Coalition for Green Capital ve Power Forward Communities gibi kuruluşlar, kaynakların dondurulması girişiminin yeni projeler finanse etmeyi engellediğini ve bu nedenle personel çıkarmak zorunda kalabileceklerini belirtmişlerdir.

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