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ABD Yargıcından Trump'ın Göçmen Çocuklara Yasal Temsili Durdurma Planına Engel

ABD'deki bir yargıç, Trump yönetiminin ebeveyni olmayan göçmen çocuklara yasal temsili sonlandırma planını geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:46
ABD Yargıcından Trump'ın Göçmen Çocuklara Yasal Temsili Durdurma Planına Engel

ABD Yargıcından Önemli Karar

ABD'de bir yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye tek başına gelen ve ebeveyni olmayan göçmen çocukların göç mahkemelerinde yasal temsilini sona erdirme planına geçici bir durdurma getirdi.

Yargıç Martinez-Olguin'in Açıklamaları

California eyaletindeki San Francisco Bölge Mahkemesi Yargıcı Araceli Martinez-Olguin, Trump yönetiminin yaklaşık 26 bin göçmen çocuğu etkileyen uygulamasıyla ilgili olarak kararını duyurdu. Yargıç, "Refakatsiz çocukların hukuki temsili için devam eden finansman, göçmenlik sisteminde etkinlik ve adaleti teşvik etmektedir" diyerek, uygulamanın davanın seyrine kadar durdurulmasına hükmetti.

Yargıcın verdiği bu karar, yarın yürürlüğe girecek ve 16 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Trump Yönetiminin Uygulaması ve Tepkiler

Trump yönetimi, ebeveyni olmayan göçmen çocuklar için sağlanan yasal temsil fonlarının kesildiğini açıklamıştı. Bu durum üzerine, 11 hukuk grubu, "hükümetin insan kaçakçılığı karşıtı yasa kapsamında savunmasız çocuklara hukuki danışmanlık sağlama yükümlülüğü olduğunu" savunarak dava açtı.

ABD'de Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisi (ORR), ebeveyni veya refakatçisi olmayan çocukların göç mahkemelerinde temsil edilebilmesi için kar amacı gütmeyen kuruluşlara her yıl önemli miktarda fon sağlamaktadır.

Trump'ın Göçmen Politikasındaki Değişiklikler

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını iptal eden Trump, yasal yollarla göç imkanı sunan "CBP One" uygulamasını da sonlandırdığını duyurmuştu. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin gözaltında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin inşa edilmesine talimat vermişti.

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