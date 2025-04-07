ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi

Rümeysa Öztürk Davasında Gelişmeler

ABD'deki Vermont eyaletinde, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ile ilgili davanın ilk duruşmasında federal bölge yargıcı William Sessions, taraflardan ek delil sunmalarını talep etti.

Duruşma Ayrıntıları

25 Mart'ta Massachusetts eyaletinde gözaltına alınan Öztürk, Louisiana eyaletine götürüldükten sonra, Vermont’a daha yakın bir bölgeye transfer edilmiştir. İlk duruşmaya katılamayan Öztürk, telefonla bağlanarak durumu hakkında bilgi verdi.

Yargıç Sessions, iki tarafın avukatlarını dinledikten sonra, davanın sıradan bir durum olmadığını belirterek, taraflara daha fazla belge ve bilgi toplamaları konusunda önerilerde bulundu. Öztürk'ün avukatı Ramzi Kassem, müvekkilinin kaçma veya topluma zarar verme riski taşımadığını savunarak tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Davada Süreç ve Alınan Kararlar

Öte yandan, hükümet avukatı ise Öztürk'ün Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürerek, davanın hızlandırılmaması gerektiğini savundu. Yargıç Sessions, her iki tarafın 11 Nisan'a kadar toplayacağı ek delilleri mahkemeye sunmalarını istedi ve ikinci duruşmanın 14 Nisan'da yapılacağına karar verdi.

Öztürk'ün Gözaltına Alınma Süreci

25 Mart akşamı, Massachusetts'te arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken ICE görevlileri tarafından gözaltına alınan Öztürk'ün durumu, Türkiye'de yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, aynı zamanda, Hamas destekçisi olarak nitelendirdiği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmiştir.

Öztürk'ün yargılanmasının Louisiana yerine Vermont'ta yapılması gerektiğine dair karar veren Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, bu durumu mahkemeye sunulan dilekçelerle desteklemiştir. Davanın gelişmelerine dair izleyici ve kamuoyu büyük bir ilgiyle takip ediyor.